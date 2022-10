Manchester United je na svoji 10. tekmi premier lige prišel do šeste zmage. Bi mislili, da je v ekipi mirno in prešerno. A ni čisto tako. Strasti je razvnel Cristiano Ronaldo, ki je s klopi domov odvihral štiri minute pred koncem tekme. Ni namreč dobil priložnosti za igro. No, njegovi soigralci sploh niso opazili, da ga ni v slačilnici.

Manchester United se po slabšem začetku sezone dviga v formi in je po tretji zmagi na zadnjih petih tekmah že peti v domačem prvenstvu. Na tekmi 12. kroga premier ligi je z 2:0 premagal Tottenham, ki je pred njim samo še štiri točke, pri čemer imajo rdeči vragi eno odigrano tekmo manj. Imeli so kar 10 strelov v okvir Tottenhamovega gola, pri čemer na zelenici ni bilo nekoč najboljšega nogometaša na svetu Cristiana Ronalda.

Ronaldo na ogrevanju. Foto: Reuters Trener Erik Ten Hag nanj v začetki postavi le redko računa, tokrat pa ga ni poslal v igro niti kot menjavo. Na dosedanjih desetih tekmah premier lige je bil v prvi postavi le dvakrat, na šestih je vstopil s klopi. Zabil je en sam gol. Je bil pa v začetni enajsterici na vseh štirih tekmah evropske lige, ko so trikrat zmagali. Dal je en gol.

Zmaga z 2:0 v sredo zvečer Ronaldu očitno ni veliko pomenila. Ko je v 90. minuti videl, da ga nizozemski trener ne bo poslal v igro, je kljub štirih minutam sodnikovega dodatka odšel v slačilnico. Besno skozi tunel, poročajo angleški mediji. Pravzaprav je odvihral kar neposredno domov.

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. 🚨🔴 #MUFC



Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2022

Veselje rdečih vragov, ki so prišlo do šeste premierligaške zmage v sezoni. Foto: Reuters Ten Hag o nešportni potezi Ronalda ni želel pretirano razpravljati. "Nisem še govoril z njim. S tem se bom ukvarjal jutri, zdaj je čas da proslavimo zmago. Osredotočen sem na ekipo in na odlično igro, ki jo je prikazalo vseh 11 igralcev in menjave. To je bila prava moštvena zmaga," je dejal takoj po tekmi. Angleški mediji še pišejo, da njegovi soigralci sploh niso opazili, da Portugalca po tekmi ni bilo ne na zelenici ne v slačilnici, ko so se veselili zmage.

"Žal mi je, a to je nesprejemljivo," je Ronaladovo potezo ocenil nekdanji nogometaš, zdaj pa strokovni analitik na angleški televiziji Gary Lineker. "To je zelo slabo za nekoga, po katerem smo se vsi tako dolgo zgledovali, za enega najboljših vseh časov. Ekipa zmaguje, ti pa daš vedeti, da gre le zate. To je nesprejemljivo," je v oddaji Match of the Day dodal še en nekdanji nogometaš Micah Richards.