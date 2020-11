Umrl legendarni vratar Liverpoola

Nekdanji angleški nogometni vratar Ray Clemence je danes umrl za posledicami raka na prostati, je danes sporočila njegova družina. Clemence je umrl star 72 let in je bil legenda Liverpoola, za katerega je igral med leti 1967 in 1981. Bil je še član Scunthorpa in Tottenhama. Skupaj je v karieri zbral 758 nastopov, 61-krat pa je oblekel dres angleške izbrane vrste, ki jo je zastopal med leti 1972 in 1983.