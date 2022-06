"Želimo si, da bi se končala vojna. To si želi vsak Ukrajinec. Želimo osrečiti naše ljudi in jih napolniti s ponosom," je ukrajinski nogometni zvezdnik Oleksandr Zinčenko v Glasgowu v solzah napovedal današnji dvoboj dodatnih kvalifikacij za nastop na SP 2022 proti Škotski.

Danes bo v Glasgowu (začetek ob 20.45) odigrana zelo pomembna nogometna tekma, prepolna čustev. V polfinalu dodatnih kvalifikacij za SP 2022 se bosta pomerili Škotska in Ukrajina. Dvoboj bi moral biti odigran že konec marca, a je bil zaradi vojnih grozot, ki so po ruski invaziji preplavile širno ozemlje Ukrajine, prestavljen.

Ukrajinska reprezentanca se je na srečanje, ki prinaša ogromen vložek, pripravljala na Brdu pri Kranju. Zmagovalec dvoboja se bo uvrstil v finale dodatnih kvalifikacij, kjer ga 5. junija čaka Wales, ki je konec marca premagal Avstrijo.

Zinčenko: Čutili bomo podporo Ukrajincev

O tem, s kako močnim čustvenim nabojem v tekmo vstopajo ukrajinski nogometaši, pričajo nazorno besede Oleksandra Zinčenka. Eden najboljših ukrajinskih nogometašev, ki je v pred kratkim končani sezoni 2021/22 pomagal Manchester Cityju do naslova angleškega prvaka, na novinarski konferenci ni zadrževal solza, ko je spregovoril o trpljenju svoje domovine in rojakov.

25-letni zvezni igralec Manchester Cityja lahko igra na različnih položajih, tudi na levi strani obrambe. Foto: Reuters

V težkih in stresnih časih, ko prevladuje želja po koncu vojnih norosti, bo poskušal s soigralci na nogometnem igrišču poskrbeti za vsaj nekaj radosti v srcih rojakov, ki se jim je življenje po ruskem vojaškem napadu spremenilo v pekel.

"Prepričan sem, da nas bo spremljala vsa Ukrajina. Čutili bomo podporo Ukrajincev. Lahko veliko govorimo, a vse skupaj moramo dokazati tudi na igrišču. Želimo osrečiti naše ljudi in jih napolniti s ponosom," je pred tekmo dodatnih kvalifikacij, ko so mu po licu polzele solze, poudarjal 25-letni Ukrajinec.

Trpečim rojakom želijo polepšati razpoloženje

"Vsak Ukrajinec si želi le eno stvar. Da bi se končala vojna. O tem sem se pogovarjal s številnimi ljudmi z vsega sveta, pogovarjal sem se z ukrajinskimi otroki, ki sploh ne razumejo, kaj se dogaja v Ukrajini. Sanjajo le o eni stvari. O miru. Kar pa zadeva nogomet in ukrajinsko reprezentanco, ne skrivamo želje, da bi se uvrstili na svetovno prvenstvo. Da bi Ukrajincem polepšali razpoloženje v tem zahtevnem obdobju. To bi si zaslužili."

Ukrajino danes čaka "polfinalni" dvoboj dodatnih kvalifikacij proti Škotski, ki bo računala na prednost domačega igrišča. Zmagovalec bo 5. junija gostoval pri Walesu v Cardiffu. Foto: Reuters

Spomnimo. Na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo v Katarju od 21. novembra do 18. decembra, bo nastopilo 13 evropskih reprezentanc. Dvanajst vstopnic je že podeljenih, prejele so jih Anglija, Belgija, Danska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija in Švica. Za zadnjo se potegujejo Škotska, Ukrajina in Wales, 13. evropski potnik na SP 2022 bo znan 5. junija v Cardiffu.