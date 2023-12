Udarec za Uefo!

"Pravila Fife in Uefe, ki od organizatorjev novih klubskih tekmovanj, kot je superliga, zahtevajo njuno predhodno odobritev ter prepovedujejo klubom in igralcem sodelovanje v teh tekmovanjih, so nezakonita. Pravila Fife in Uefe ne temeljijo na transparentnosti, objektivnosti, nediskriminatornosti in sorazmernosti," je v povzetku sodbe zapisalo sodišče EU.

Sodišče EU: Fifa in Uefa sta zlorabili svoj prevladujoč položaj

S tem je pritrdilo osrednji trditvi snovalcev superlige, da sta krovni nogometni zvezi zlorabili svoj monopolni položaj pri preprečevanju nastanka novega tekmovanja. "Fifa in Uefa sta zlorabili svoj prevladujoč položaj," je zapisalo sodišče.

Evropska nogometna zveza Uefa je v sporu vztrajala, da brani model odprtih tekmovanj, zasnovanih na športnih dosežkih in solidarnosti za vse nogometne deležnike, kar je tudi naloga krovne nogometne organizacije na stari celini. Izpostavila je, da je tudi cilj EU v sklopu evropskega modela športa zagotavljanje piramidalne strukture, ki temelji na športnih dosežkih in predpisuje solidarnost.

Argumentom Uefe je pred letom dni pritrdil tudi generalni pravobranilec sodišča EU. Čeprav sodišče mnenju pravobranilca pogosto sledi, temu tokrat ni bilo tako.

Prelomna sodba? Uefa bi lahko izgubila monopol pri organizaciji tekmovanj.

Da bi lahko šlo za prelomno sodbo, so v zadnjih dneh opozarjali številni pravni strokovnjaki. Odvetnik Jean-Louis Dupont, ki je znan kot zastopnik v slavnem primeru Bosman, je ocenil, da bi razsodba, ki bi dala prav snovalcem superlige, povzročila novo revolucijo v športu, saj bi Uefa izgubila monopol pri organizaciji tekmovanj.

Po objavi povzetka sodbe je zmago razglasilo podjetje, ki predstavlja interese superlige. "Imamo pravico, da tekmujemo. Konec je z monopolom Uefe. Nogomet je svoboden," je zapisal direktor podjetja A22 Bernd Reichart.