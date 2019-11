Turški nogometaš zaradi podpore turški vojski brez službe v Nemčiji

V nemškem drugoligašu St. Pauliju sredi oktobra niso imeli razumevanja za politično dejanje igralca in so ga, tudi na zahtevo navijačev, začasno suspendirali. Zdaj so pogodbo prekinili.

"To je bila najboljša odločitev za obe strani, našli smo najboljšo možnost v tem trenutku," je sporočil klub. Sahin je bil z 1,3 milijona evrov odškodnine sicer druga najdražja okrepitev v zgodovini kluba iz Hamburga. Pogodbo je imel sklenjeno do junija 2021.

Sahin je pred mesecem dni na Instagramu pozdravil turško vojaško operacijo v Siriji, na njegov zapis pa so se hitro odzvali v klubu. Na zahtevo navijačev, ki so poudarili, da si 25-letni branilec ni prvič privoščil podobne politične poteze, s katero se je pokazal kot nacionalist, so v klubu sklicali krizni sestanek, po njem pa sporočili, da se nogometaš začasno ne bo več smel udeleževati treningov in ne bo nastopal na tekmah.