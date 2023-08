Po drugem porazu v sezoni in ponedeljkovem opravičilu zdaj iz Mure sporočajo, da imajo novo okrepitev, in sicer v vezni vrsti. Ben Cottrell bo prvi Anglež v zgodovini, ki bo zaigral za Muro. Bil je član mlade ekipe Arsenala, ki je za topničarje v sezoni 2020/21 debitiral tudi v prvem moštvu na tekmi evropske lige proti Dundalku. Cottrell, ki ga odlikujejo dober pregled nad igro, kreativnost in tehnično znanje, je sicer za Arsenalovi ekipi U18 in U21 zbral 86 nastopov, ob tem pa dosegel 18 golov in prispeval 13 asistenc.

Mura je izgubila prvi dve tekmi nove sezone slovenske lige. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Z Arsenalom smo se za prestop pogovarjali kar nekaj časa, Ben je hitro pokazal zanimanje, potem ko smo mu predstavili svojo vizijo in pričakovanja. V veliki meri je ta prestop izpeljal Gregor Balažic, ki je stopil v stik tako z igralcem kot klubom in pokazal, da se tudi v vlogi zunaj igrišč dobro znajde. Takšnega igralca ni preprosto prepričati, da pride v Slovenijo, in veseli smo, da nam je to uspelo. Verjamem, da bo Ben s svojimi karakteristikami dodana vrednost tej ekipi. V prihodnjih dneh pričakujemo še dve okrepitvi," je ob tem dejal športni direktor Denis Rajbar.

"Vesel sem, da sem tu, in komaj čakam, da se na treningih pridružim novim soigralcem. Vem za uspehe, ki jih je klub dosegel v preteklih letih, in upam, da je pred nami uspešna sezona, v kateri se nam bo uspelo uvrstiti v kvalifikacije za evropska tekmovanja, prav tako pa se dobro odrezati v pokalnem tekmovanju," pa je ob podpisu pogodbe z Muro povedal Cottrell. "Verjamem, da sem se pravilno odločil, ko sem prišel v Muro, kjer lahko napredujem."

V prvoligašu Kopru je bilo to poletje veliko kadrovskih sprememb, tukaj je naslednja - že dvanajsti odhod. Napadalec Andrej Kotnik odhaja z Bonifike. Kariero bo nadaljeval na Kitajskem pri Meizhou Hakka FC. Gre za trenutno enajsto ekipo prve kitajske lige.

Italijanski nogometni reprezentant Giacomo Raspadori je podaljšal pogodbo z italijanskim prvakom Napolijem do junija 2028, so potrdili v klubu, ki je s tem aktiviral odkupno klavzulo v pogodbi po selitvi 23-letnika iz Sassuola.

Raspadori je k naslovu prvaka prispeval šest golov in pet podaj na 33 tekmah. Lani poleti je kot posojen prišel iz Sassuola za pet milijonov evrov, za dodatnih 26 milijonov pa ga je Napoli odkupil. Prav tako je po poročanju Football Italie dolg do Sassuola še štiri milijone evrov zaradi različnih bonusov.

Raspadori ima za sabo tudi že 18 nastopov za člansko vrsto Italije, za katero je dosegel pet golov.

Fabinho Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Devetindvajsetletni Brazilec Fabinho je zapustil angleški Liverpool in z Al Itihadom podpisal triletno pogodbo, so sporočili iz savdskega kluba. Po poročanju medijev bo klub iz Džede rdečim za prestop Fabinha plačal okoli 45 milijonov evrov. Brazilec je postal drugi igralec Liverpoola, ki se je preselil v Savdsko Arabijo, potem ko je Jordan Henderson prestopil k Al Etiffaqu.

"Danes zapuščam svoj dom. Zahvaljujoč Liverpoolu sem dosegel svojo najvišjo raven in igral na svetovnem prvenstvu. Zahvaljujoč Liverpoolu sem izpolnil svoje sanje, da sem stopil na stadion s sinom v naročju. Zahvaljujoč Liverpoolu sem igral na najboljšem stadionu na svetu, z najboljšim vzdušjem na svetu, to je Anfield," je med drugim zapisal Fabinho v dolgem poslovilnem sporočilu na družbenih omrežjih.

Today I leave my home. It's been five years wearing this jersey and always with the greatest honor and happiness possible. Since day one at Liverpool, I've been embraced by everyone. What I saw inside this club, the relationship between the people there, made me feel like family.… pic.twitter.com/r2c7dOwKqV