Devetindvajsetletni Brazilec Fabinho je zapustil angleški Liverpool in z Al Itihadom podpisal triletno pogodbo, so sporočili iz savdskega kluba. Po poročanju medijev bo klub iz Džede rdečim za prestop Fabinha plačal okoli 45 milijonov evrov. Brazilec je postal drugi igralec Liverpoola, ki se je preselil v Savdsko Arabijo, potem ko je Jordan Henderson prestopil k Al Etiffaqu.

"Danes zapuščam svoj dom. Zahvaljujoč Liverpoolu sem dosegel svojo najvišjo raven in igral na svetovnem prvenstvu. Zahvaljujoč Liverpoolu sem izpolnil svoje sanje, da sem stopil na stadion s sinom v naročju. Zahvaljujoč Liverpoolu sem igral na najboljšem stadionu na svetu, z najboljšim vzdušjem na svetu, to je Anfield," je med drugim zapisal Fabinho v dolgem poslovilnem sporočilu na družbenih omrežjih.

Today I leave my home. It's been five years wearing this jersey and always with the greatest honor and happiness possible. Since day one at Liverpool, I've been embraced by everyone. What I saw inside this club, the relationship between the people there, made me feel like family.… pic.twitter.com/r2c7dOwKqV