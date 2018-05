Trumpova poteza spodbudila preimenovanje jeruzalemskega prvoligaša

"Jeruzalem je 70 let čakal na mednarodno priznanje," so na družbenem omrežju Facebooku zapisali v klubu in Trumpovo potezo, da je "večno prestolnico ljudstva priznal", označili za zelo pogumno. Po mnenju predstavnikov kluba je Trump pokazal svojo ljubezen do izraelskega ljudstva.

V klub so zato veseli, da bodo lahko dejanja ameriškega predsednika "počastili s preimenovanjem". Lastnik kluba Eli Tabib in menedžer Eli Ohana sta se odločila "imenu kluba dodati ime predsednika, ki je spisal zgodovino", so še sporočili iz kluba.

Beitar Jeruzalem spada med boljše izraelske nogometne kolektive, velja pa tudi za precej skrajno desno usmerjeno okolje. Navijači so večkrat izstopali z rasističnim navijanjem, predvsem s protiarabskimi gesli.

Oblasti v Izraelu so že pred tem napovedale, da bodo po Donaldu Trumpu poimenovale tudi trg pred novim ameriškim veleposlaništvom, ki ga bodo v Jeruzalemu odprli v ponedeljek.