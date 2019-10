Trije mladi nogometaši Bordeauxa pod drobnogledom policije

Isti vir navaja, da so trije mladi nogometaši Bordeauxa - vsi so stari 16 let - v prostorih klubske akademije v Haillanu telesno napadli svojega soigralca.

Med dvema mladima nogometašema iz zvezne in napadalne vrste je do verbalnega spora prišlo že med sobotno tekmo francoskega prvenstva do 17 let z Nantesom, ki ga je Bordeaux tesno izgubil, dva dni po tekmi pa so trije mladi igralci Bordeauxa v bivalnih prostorih akademije pretepli svojega soigralca in mu pri tem povzročili hude telesne poškodbe.

Francoska policija je tri mlade nogometaše pridržala in jih v sredo zaslišala, vodstvo kluba iz Bordeauxa pa je vse tri nasilneže začasno izključilo iz ustroja kluba.