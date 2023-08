Tri okrepitve Olimpije, za odškodnino tudi Slovenec

NK Olimpija je v zadnjih 24 urah podpisal štiri nove nogometaše. V sredo napadalca Redija Kaso, v četrtek popoldne pa so potrdili prihod še treh. Prihajajo 20-letni nigerijski obrambno naravnani vezist Peter Agba, 26-letni srbski branilec Marko Mijailović in slovenski krilni nogometaš Marko Brest.

Olimpija je vendarle pripeljala tudi slovensko okrepitev in zanjo plačala odškodnino. Marko Brest, ki je na začetku svoje prve prvoligaške sezone zabil dva gola, je podpisal do leta 2026. V zadnjih dveh letih je dres Aluminija oblekel na 69 tekmah. Med strelce se je vpisal devetkrat, nazadnje prav proti Olimpiji. Prihaja sicer iz nogometne šole ptujske Drave. Je mladi reprezentant Slovenije, za katero je doslej nastopil trikrat.

"Veselim se novega izziva, gre za pomemben korak naprej v moji karieri in potrditev dosedanjega dobrega dela. Hvala dosedanjim soigralcem, trenerju in vsem ljudem pri Aluminiju, da so mi omogočili uspešno razvojno pot ter razumeli mojo željo po odhodu," je povedal 21-letnik iz Juršincev pri Ptuju. "Zahvala Olimpiji za izkazano zaupanje, ki bi ga rad čim hitreje povrnil s predstavami na igriščih. Imam visoke cilje, ki so povezani z moštvenim uspehom. Prestopno dogajanje je trajalo nekaj časa, vendar odločitev o tem, kje bom nadaljeval kariero, ni bila zahtevna. Ko so mi vodilni možje kluba predstavili projekt, smo hitro našli skupen jezik. Začutil sem, da je ustrezen trenutek za naslednjo stopničko, in verjamem, da prestop k aktualnemu prvaku pomeni pravo potezo."

Zadnjo vrsto Olimpije pa je okrepil 26-letni srbski nogometaš Marko Mijailović. V domačem prvenstvu je odigral že več kot 130 tekem, januarja pa je debitiral za člansko reprezentanco Srbije. Nigerijec Peter Agba pa se v Ljubljano seli iz Zagreba, kjer se je razvijal pri drugoligašu NK Dubrava.

Olimpija je pripeljala že 12 novincev. Od ključnih igralcev je za odškodnino, višjo od dveh milijonov, odšel Svit Sešlar. Matevž Vidovšek in Timi Max Elšnik, o odhodu katerih se je govorilo največ, za zdaj ostajata v Stožicah.

Poletni prestopni rok se končuje v petek.