Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
22. 7. 2026,
17.35

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
FC Koper NK Olimpija NK Olimpija NK Nafta Lendava Zoran Zeljković Ferski otoki konferenčna liga konferenčna liga

Sreda, 22. 7. 2026, 17.35

59 minut

Iz tabora Kopra pred tekmo

Težave na letu slovenskih nogometašev, čaka jih adrenalinski pristanek

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Zoran Zeljković, FC Koper | Zoran Zeljković na Ferske otoke potuje že tretjič v zadnjih štirih sezonah. | Foto Aleš Fevžer

Zoran Zeljković na Ferske otoke potuje že tretjič v zadnjih štirih sezonah.

Foto: Aleš Fevžer

Za nogometaše Kopra uvod v novo sezono zaznamujejo dolga in naporna gostovanja. Po izletu v Lendavo, ki je Primorcem prinesel prvo zmago na državnem prvenstvu, se je četa Zorana Zeljkovića odpravila proti Ferskim otokom, kjer jih v četrtek čaka prvi evropski izziv. Pot se je začela z zapletom na tržaškem letališču.

NK Bravo : NK Olimpija, Prva liga Telemach
Sportal V Stožicah bodo odslej veljala nova pravila: kaj so pripravili Ljubljančani?

Zoran Zeljković je potovanj proti majhni zaplati kopnega v severnem Atlantiku že vajen. Na Ferskih otokih bo s svojo ekipo gostoval že tretjič v zadnjih štirih sezonah. Prvič se je s specifikami gostovanja v tej deželi soočil leta 2023, ko je sedel na klopi ljubljanske Olimpije.

Zmaji so se pod njegovo taktirko v Torshavnu opekli proti takratni senzaciji KI Klaksviku in izgubili z 0:3, rane pa so nato zacelili z domačo zmago. V krstni evropski jeseni to vseeno ni zadostovalo za napredovanje Ljubljančanov iz skupinskega dela konferenčne lige. Zeljković je bil uspešnejši ob svojem drugem obisku Ferskih otokov. Pot iz latvijske Kekave, kjer domuje klub Auda, je bila sicer nekoliko krajša, ekipi slovenskega stratega pa je uspelo v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločiti B36 Torshavn. Zoran Zeljković je z Olimpijo v skupinskem delu konferenčne lige izgubil na gostovanju pri Klaksviku, nato se je otočanom maščeval z zmago v Stožicah. | Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Zoran Zeljković je z Olimpijo v skupinskem delu konferenčne lige izgubil na gostovanju pri Klaksviku, nato se je otočanom maščeval z zmago v Stožicah. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Prvič bo sicer Zeljković svoje varovance vodil na stadionu v Klaksviku, obe dozdajšnji tekmi sta bili namreč zaradi evropskih licenc odigrani v prestolnici, na stadionu Torsvollur. Tam je težko gostovati, težko se je prilagoditi. Že zaradi logistike," je v nedavnem intervjuju za Sportal razlagal trener Kopra. Pri logistiki se je zapletlo tudi tokrat.

Prvotni let iz Trsta odpovedan

Po poročanju portala Planet nogomet Koprčani zaradi logističnih težav na letališču v Trstu proti Ferskim otokom niso poleteli v dopoldanskih urah, kot je bilo sprva načrtovano. Čarterski let je bil odpovedan, koprska odprava pa naj bi proti prizorišču prve evropske tekme predvidoma poletela šele v popoldanskih urah. Že v prvem krogu kvalifikacij se je s podobnimi težavami soočal tudi malteški Hamrun. Edino letališče na Ferskih otokih ima zelo zahtevno pristajalno stezo. | Foto: Guliverimage Edino letališče na Ferskih otokih ima zelo zahtevno pristajalno stezo. Foto: Guliverimage

Tovrstne težave ob potovanju na Ferske otoke sicer niso redkost. Na dolgi poti proti otočju nekaj preglavic pilotom pogosto povzroča vreme, poseben izziv pa je tudi pristajalna steza na letališču Vagar. Pri 1.799 metrih dolžine je nevarno kratka, piloti, ki želijo tam pristajati, pa morajo opraviti posebno specializacijo. Pristanek med fjordi je, kot so na lastni koži pred tremi leti izkusili tudi Ljubljančani, v vsakem primeru adrenalinski.

"Pomembno je, da se zavedamo, na kakšen način smo prišli do zmage. Posebej me veseli, da smo delovali kot prava ekipa. Bili smo potrpežljivi, čakali na svoje priložnosti, si jih na koncu tudi ustvarili in izkoristili, kar je v nogometu najpomembnejše. Začetek je dober, čeprav smo imeli ogromno težav tako z igriščem kot tudi z igro z žogo. Nismo še na optimalni ravni," je po zmagi v Lendavi, zadela sta Kamil Manseri in Brown Irabor, razlagal Zeljković. Na umetni podlagi v Klaksviku njegove varovance čaka povsem drugačen izziv.

Če se bo Primorcem uspelo prebiti v naslednji krog kvalifikacij, jih tam čaka zmagovalec dvoboja med kosovskim KF Dukagjini in švicarskim Luganom.

Slovenija - Kosovo, kvalifikacije za SP, Matjaž Kek
Sportal Slovenijo čaka vroč četrtek, velik dan za Keka in Rožmana
NK Aluminij : NK Maribor
Sportal Po Celju le točka tudi za Maribor, Olimpija začela s porazom
FC Koper NK Olimpija NK Olimpija NK Nafta Lendava Zoran Zeljković Ferski otoki konferenčna liga konferenčna liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.