Težave na letu slovenskih nogometašev, čaka jih adrenalinski pristanek

Za nogometaše Kopra uvod v novo sezono zaznamujejo dolga in naporna gostovanja. Po izletu v Lendavo, ki je Primorcem prinesel prvo zmago na državnem prvenstvu, se je četa Zorana Zeljkovića odpravila proti Ferskim otokom, kjer jih v četrtek čaka prvi evropski izziv. Pot se je začela z zapletom na tržaškem letališču.

Zoran Zeljković je potovanj proti majhni zaplati kopnega v severnem Atlantiku že vajen. Na Ferskih otokih bo s svojo ekipo gostoval že tretjič v zadnjih štirih sezonah. Prvič se je s specifikami gostovanja v tej deželi soočil leta 2023, ko je sedel na klopi ljubljanske Olimpije.

Zmaji so se pod njegovo taktirko v Torshavnu opekli proti takratni senzaciji KI Klaksviku in izgubili z 0:3, rane pa so nato zacelili z domačo zmago. V krstni evropski jeseni to vseeno ni zadostovalo za napredovanje Ljubljančanov iz skupinskega dela konferenčne lige. Zeljković je bil uspešnejši ob svojem drugem obisku Ferskih otokov. Pot iz latvijske Kekave, kjer domuje klub Auda, je bila sicer nekoliko krajša, ekipi slovenskega stratega pa je uspelo v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločiti B36 Torshavn. Zoran Zeljković je z Olimpijo v skupinskem delu konferenčne lige izgubil na gostovanju pri Klaksviku, nato se je otočanom maščeval z zmago v Stožicah. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Prvič bo sicer Zeljković svoje varovance vodil na stadionu v Klaksviku, obe dozdajšnji tekmi sta bili namreč zaradi evropskih licenc odigrani v prestolnici, na stadionu Torsvollur. Tam je težko gostovati, težko se je prilagoditi. Že zaradi logistike," je v nedavnem intervjuju za Sportal razlagal trener Kopra. Pri logistiki se je zapletlo tudi tokrat.

Prvotni let iz Trsta odpovedan

Po poročanju portala Planet nogomet Koprčani zaradi logističnih težav na letališču v Trstu proti Ferskim otokom niso poleteli v dopoldanskih urah, kot je bilo sprva načrtovano. Čarterski let je bil odpovedan, koprska odprava pa naj bi proti prizorišču prve evropske tekme predvidoma poletela šele v popoldanskih urah. Že v prvem krogu kvalifikacij se je s podobnimi težavami soočal tudi malteški Hamrun. Edino letališče na Ferskih otokih ima zelo zahtevno pristajalno stezo. Foto: Guliverimage

Tovrstne težave ob potovanju na Ferske otoke sicer niso redkost. Na dolgi poti proti otočju nekaj preglavic pilotom pogosto povzroča vreme, poseben izziv pa je tudi pristajalna steza na letališču Vagar. Pri 1.799 metrih dolžine je nevarno kratka, piloti, ki želijo tam pristajati, pa morajo opraviti posebno specializacijo. Pristanek med fjordi je, kot so na lastni koži pred tremi leti izkusili tudi Ljubljančani, v vsakem primeru adrenalinski.

"Pomembno je, da se zavedamo, na kakšen način smo prišli do zmage. Posebej me veseli, da smo delovali kot prava ekipa. Bili smo potrpežljivi, čakali na svoje priložnosti, si jih na koncu tudi ustvarili in izkoristili, kar je v nogometu najpomembnejše. Začetek je dober, čeprav smo imeli ogromno težav tako z igriščem kot tudi z igro z žogo. Nismo še na optimalni ravni," je po zmagi v Lendavi, zadela sta Kamil Manseri in Brown Irabor, razlagal Zeljković. Na umetni podlagi v Klaksviku njegove varovance čaka povsem drugačen izziv.

Če se bo Primorcem uspelo prebiti v naslednji krog kvalifikacij, jih tam čaka zmagovalec dvoboja med kosovskim KF Dukagjini in švicarskim Luganom.