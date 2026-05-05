Avtor:
STA

Torek,
5. 5. 2026,
14.54

Osveženo pred

40 minut

Athletic Bilbao Edin Terzić

Terzić bo od naslednje sezone vodil Athletic Bilbao

Edin Terzić | Edin Terzić je sprejel španski izziv. | Foto Guliverimage

Edin Terzić je sprejel španski izziv.

Foto: Guliverimage

Nemški trener bosansko-hrvaških korenin Edin Terzić bo od naslednje sezone prevzel mesto glavnega trenerja Athletica Bilbaa, je danes sporočil španski prvoligaški klub. Zamenjal bo Ernesta Valverdeja, ki bo ekipo zapustil po koncu sezone. Pogodba 43-letnika bo veljala dve sezoni in se bo iztekla 30. junija 2028.

Terzić je dve sezoni vodil Borussio Dortmund. S klubom je leta 2021 osvojil nemški pokal, leta 2024 pa se uvrstil v finale lige prvakov, kjer je izgubil proti Real Madridu z 0:2.

Athletic Bilbao je na lestvici španskega prvenstva osmi, do konca sezone pa so še štirje krogi.

