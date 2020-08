Tekma Mure visi v zraku

"Pri reševanju neljubega pripetljaja sodelujemo z domačim klubom Nõmme Kalju FC, estonsko nogometno zvezo, Nogometno zvezo Slovenije in Uefo. Vsi postopki pred tekmo so bili izvedeni v skladu z Uefinim protokolom Vrnitev v igro. Končno odločitev o igranju današnje tekme pa bodo sprejele estonske oblasti," so Muraši zapisali v izjavi za javnost.

Igralci in strokovno osebje kluba so seznanjeni z dogajanjem, na odločitev se čaka v hotelu. Vse aktivnosti ekipe potekajo v skladu z veljavnim načrtom in ob predpostavki, da bo tekma na sporedu danes ob 17.30 po lokalnem času.

Spomnimo, da je Mura v svojih vrstah pred odhodom na gostovanje imela pozitivni test na novi koronavirus. "O primeru so bile takoj obveščene organizacije UEFA, NZS in NIJZ. Epidemiologi so karanteno odredili za okuženega in še enega od članov ekipe, ki je bil z okuženim v najtesnejših stikih," so zapisali ter se s preostalo ekipo odpravili v Talin.

