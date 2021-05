Italija žaluje, umrl je sloviti branilec

Veljal je za enega najboljših branilcev v zgodovini italijanskega nogometa. Tarcisio Burgnich je za azzurre med letoma 1963 in 1974 igral 66-krat. Z reprezentanco je na prvenstvu stare celine leta 1968 osvojil naslov evropskih prvakov. Na svetovnem prvenstvu leta 1970 v Mehiki pa srebrno kolajno.

Italijani so v polfinalu izločili reprezentanco tedanje Zahodne Nemčije s 4:3. Na "tekmi stoletja" se je Burgnich celo vpisal med strelce. V finalu mundiala na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu pa je sledil hladen tuš, ko so Brazilci osvojili naslov svetovnega prvaka s 4:1.

Burgnich je bil zadolžen za pokrivanje slovitega Peleja, ki pa ga ni zmogel zaustaviti. Njegova izjava, s katero je po tekmi spregovoril o Peleju, je postala zgodovinska sama po sebi: "Pred tekmo sem si rekel, da je narejen iz kože in kosti tako kot vsi drugi, vendar sem se motil."

🇮🇹 Italy has lost one of its all-time greats.



😢 Tarcisio Burgnich, a European champion and #WorldCup finalist with the @azzurri, has died at the age of 82. pic.twitter.com/IeMluObsxG