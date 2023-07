Švedska in Italija za vrh v skupini G, Kolumbijka si je hitro opomogla

Svet že deseti dan uživa v najboljšem ženskem nogometu. Nadaljuje se drugi krog tekmovanja. V skupini G se bosta pomerili reprezentanci Švedske in Italije, ki imata po tri točke, Južna Afrika in Argentina jima po petkovem remiju sledita s točko.

Italija in Švedska se bosta v drugem krogu pomerili v soboto ob 9.30. Ob 12.00 sledi prvi dvoboj skupine F med Francijo in Brazilijo, ob 14.30 pa še drugi med Panamo in Jamajko.

Linda Caicedo si je hitro opomogla Ena najboljših kolumbijskih nogometašic Linda Caicedo je v četrtek med treningom na svetovnem prvenstvu v Avstraliji omedlela. Kmalu je prišla k zavesti, nato pa so 18-letnico prepeljali v bolnišnico. Danes so iz kolumbijskega tabora sporočili, da si je njihova nogometašica že opomogla, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Linda je v redu. To je bil le enkraten zaplet in vse je mimo. Linda je zelo pomembna za našo igro," je na novinarski konferenci nedeljsko pred tekmo z Nemčijo povedal selektor Nelson Abadía. Linda Caicedo Foto: Guliverimage Nogometašica madridskega Reala se je med treningom zgrudila na terenu, po pregledu pa je jasno, da bo lahko še naprej igrala za reprezentanco, ki je na uvodni tekmi SP ugnala Južno Korejo z 2:0. "Do zapleta je prišlo zaradi preutrujenosti in stresa. Svetovno prvenstvo ima prav poseben pomen, zato so zahteve večje. Ima šele 18 let," je o še dodal Abadia. Nikakor pa Kolumbijci zdravstvenih težav nogometašice ne smejo jemati brez previdnosti. Nekaj podobnega se ji je zgodilo že lani po menjavi na eni od tekem prvenstva Copa America, kjer je prav tako potrebovala zdravniško pomoč. Pred tremi leti pa je premagala raka na jajčnikih, a se bo kemoterapiji in šestmesečnem okrevanju vrnila v nogomet.

SP v nogometu za ženske, 10. dan:

Lestvice: