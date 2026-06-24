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Avtor:
A. T. K.

Sreda,
24. 6. 2026,
12.59

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Bosna in Hercegovina Katar

Sreda, 24. 6. 2026, 12.59

1 ura, 28 minut

Stavnice verjamejo v Zmaje: BiH še nikoli bližje zgodovinskemu podvigu

Avtor:
A. T. K.

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Bosna in Hercegovina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Pred nogometno reprezentanco Bosne in Hercegovine je tekma, ki lahko spremeni zgodovino tamkajšnjega nogometa. V Seattlu bodo imeli Zmaji proti Katarju pred seboj samo en cilj, to je zmaga, ki bi jih popeljala v izločilne boje svetovnega prvenstva. Vsi drugi scenariji jih vodijo neposredno domov.

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Bosanski navijači seveda ne dvomijo, da bo njihovim ljubljencem uspelo premagati reprezentanco Katarja, temu pa po poročanju bosanskega Avaza pritrjujejo tudi vodilne svetovne stavnice, ki v zadnjih dneh vse bolj verjamejo v reprezentanco Bosne in Hercegovine.

Kvota za zmago BiH se trenutno giblje okoli 1,45, kar po ocenah stavničarjev pomeni približno 70-odstotno verjetnost, da bodo Zmaji osvojili vse tri točke.

Posebej zanimivo je, da se je zaupanje stavnic v reprezentanco BiH po prejšnjem krogu še povečalo, poroča Avaz. Takoj po tekmi s Švico je kvota za zmago varovancev selektorja Sergeja Barbareza znašala okoli 1,60, pred odločilnim obračunom s Katarjem pa je še naprej padala.

Bosna in Hercegovina | Foto: Reuters Foto: Reuters

Na drugi strani stavnice Katarju pripisujejo precej manj možnosti za zmago. Kvote za njihov uspeh se gibljejo med 7,50 in 8,60, kar pomeni, da jim pripisujejo le od 11 do 13 odstotkov možnosti za osvojitev treh točk.

Načrt je jasen: šteje le zmaga

Remi, ki ne bi ustrezal nobeni od reprezentanc, ima kvoto med 4,60 in 5,20.

Stavničarji pričakujejo tudi učinkovito tekmo. Stava na najmanj dva zadetka ima zelo nizko kvoto, medtem ko so kvote za tri ali več golov precej višje, kar kaže, da strokovnjaki pričakujejo odprt in napadalen nogomet.

Izračun je jasen: Bosni in Hercegovini ustreza izključno zmaga. Vsak drug rezultat bi pomenil konec nastopov na svetovnem prvenstvu, zmaga pa bi prinesla uvrstitev med 32 najboljših reprezentanc sveta in novo poglavje v nogometni zgodovini države.

Tekma se bo začela ob 21. uri.

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