Špansko športno sodišče je zavrnilo zahtevo za takojšnji suspenz Rubialesa

Visoki svet za šport (CSD), državni organ pod nadzorom španske vlade, je pri TAD vložil dve tožbi proti 46-letnemu Rubialesu. Ena se nanaša na poljub na usta 33-letne nogometašice Jennifer Hermoso med podelitvijo zlatih odličij po zmagi na svetovnem prvenstvu v nogometu za ženske 20. avgusta v Sydneyju, druga pa na vulgarno ravnanje, ko se je med evforičnim proslavljanjem zmage nad Anglijo v častni loži na stadionu v Sydneyju prijel za testise.

Sedem sodnikov TAD je izdalo oceno na podlagi trenutnega pravilnika, ki velja v Španiji, in tako zavrnilo zahtevo CSD, da Rubialesu takoj prepovejo opravljanje vseh funkcij v nogometu za obdobje od dveh do petnajst let.

TAD bo sicer pravnomočno sodbo izdal pozneje, a zaradi sprememba pravne opredelitve dejanja v zgolj "hujši prekršek" lahko Rubialesa, če bo spoznan za krivega, doleti prepoved opravljanja funkcij v nogometu za največ dve leti.

Rubiales je sicer v petek objavil izjavo, v kateri se je znova javno opravičil za svoje vedenje, in dejal, da bo "branil svojo nedolžnost".

"Spontanost in sreča ob zgodovinskem uspehu sta naju pripeljali do skupnega in obojestransko sprejemljivega dejanja. V nobenem trenutku ni bilo agresije," je povedal o poljubu.

Mednarodna nogometna zveza Fifa je Rubialesu zaradi neprimernega ravnanja na finalu SP v nogometu za ženske začasno prepovedala opravljanje funkcij v nogometu za 90 dni. Rubiales je dejal, da se trenutno brani pred disciplinsko komisijo Fife in TAD z "dokazi, dokumentacijo, video posnetki" in drugim gradivom.

Rubiales trdi, da je "doživel politični in medijski linč brez primere, ne le na nacionalni, ampak na globalni ravni".

