Barcelona z Lewandowskim končno tudi v prvenstvu, zvečer že +8?

Nogometaši Barcelone imajo zvečer v zaostali tekmi 17. kroga priložnost, da najbližjemu tekmecu Realu uidejo na +8. Katalonce čaka zahtevno gostovanje pri Betisu v Sevilli. Z njim so se letos že pomerili in ga premagali v polfinalu superpokalnega tekmovanja. Takrat je Barcelona v Savdski Arabiji zmagala šele po izvajanju kazenskih strelov. V četrtek se bosta v zaostali tekmi pomerila še Real Madrid in Valencia, ki išče novega trenerja.