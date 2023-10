V španski ligi samo še ena ekipa brez poraza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

FC Barcelona je edina, ki v la ligi to sezono še ne pozna poraza.

FC Barcelona je edina, ki v la ligi to sezono še ne pozna poraza.

Jan Oblak Foto: Reuters V španskem prvenstvu je po osmih odigranih tekmah samo ena ekipa, ki še ni izgubila. To je Barcelona, ki ima šest zmag in dva remija. S točko zaostanka za Realom Madridom je sicer druga na prvenstveni lestvici. Je pa Real eno tekmo že izgubil, z 0:3 proti Atleticu Madridu. V prejšnjem krogu pa so galaktiki s 3:0 premagali dotlej presenetljivo vodilno Girono, ki ima zdaj na tretjem mestu dve točki zaostanka. Atletico na četrtem zaostaja že pet točk.

