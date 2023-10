Real iz kroga v krog boljši, Atletico do zmage z bele točke

Jan Oblak Foto: Reuters

Za Atletico Madrid je bila to peta tekma v zadnjih štirinajstih dneh. In peta zmaga. Zgolj proti Real Madridu in Osasuni je slavil z dvema goloma razlike, preostale tri tekme pa so bili tesne in odločene v zadnjih minutah.

Proti Realu Sociedadu, ki je v Madrid prišel po odmevni zmagi sredi tedna v ligi prvakov pri Salzburgu (2:0), je odločitev padla minuto pred iztekom rednega časa, ko je sodnik pokazal na najstrožjo kazen zaradi igranja z roko. Zanesljiv izvajalec je bil francoski napadalec Antoine Griezmann. Atletico je v vodstvo popeljal Samuel Lino v 22. minuti, Jan Oblak pa je moral po žogo v svojo mrežo četrt ure pred koncem tekme, ko ga je iz hitrega protinapada ugnal Mikel Oyarzabal.

Real Madrid in Girona ne popuščata. Prvi so prišli do osme zmage sezone, drugi pa do sedme. Predvsem Real se zdi iz kroga v krog boljši, predvsem po zaslugi poletne okrepitve. Anglež Jude Bellingham, ki šteje le 20 pomladi, je zabil že sedmi in osmi gol v la ligi. Na tekmi z Osasuno sta zadela še Vinicius Junior in Joselu in beli balet se je veselil zmage s 4:0. Je pa Joselu še zastreljal 11-metrovko. Na devetih tekmah so dosegli že 20 golov in osvojili 24 točk. Imajo samo poraz z Atleticom Madridom.

