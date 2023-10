Bellingham in Real Madrid iz kroga v krog boljša

Jan Oblak Foto: Reuters Real Madrid in Girona ne popuščata. Prvi so prišli do osme zmage sezone, drugi pa do sedme. Predvsem Real se zdi iz kroga v krog boljši, predvsem po zaslugi poletne okrepitve. Anglež Jude Bellingham, ki šteje le 20 pomladi, je zabil že sedmi in osmi gol v la ligi. Na tekmi z Osasuno sta zadela še Vinicius Junior in Joselu in beli balet se je veselil zmage s 4:0. Je pa Joselu še zastreljal 11-metrovko. Na devetih tekmah so dosegli že 20 golov in osvojili 24 točk. Imajo samo poraz z Atleticom Madridom.

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 6. oktober:

Sobota, 7. oktober:

Nedelja, 8. oktober:

Lestvica: