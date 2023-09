Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Real Madrid ne Barcelona, vodilna ekipa španske la lige po sedmih odigranih krogih je Girona, ki je nanizala šest zaporednih zmag in ima točko več od Reala in dve od Barcelone. Prvenstvo se z osmih krogom nadaljuje ta konec tedna.

Osmi krog la lige v petek zvečer odpirata Barcelona in Sevilla. Xavi in njegovi varovanci imajo pet zmag in dva remija, Sevilla pa zaostaja že 10 točk. Sredi tedna je Barcelona zgolj remizirala z Mallorco (2:2), točko je s svojim prvim golom na uradni tekmi rešil Fermin Lopez. Točka za Xavija ni bila dovolj zato zdaj proti Sevilli pričakuje več.

Girona brez poraza, pravi test bo Real Madrid

Girona ima šest zaporednih zmag. Foto: Reuters Še bolj zanimivo bo v soboto ob 18.30, ko bo presenečenje začetka sezona Girona doma gostila Real Madrid. Mali katalonski klub, ki je bil ustanovljen leta 1930, je lansko prvenstvo končal na 10. mestu, v novi sezoni pa sploh še ni izgubil (šest zmag in remi). Šest zmag zapored je rekord kluba. Girona se je lani vrnila v prvo špansko ligo, Real je tako nazadnje premagala pred štirimi leti in pol.

Edini Slovenec v la ligi kapetan reprezentance Jan Oblak v nedeljo z Atleticom Madridom, ki je na petem mestu, gosti devetouvrščeni Cadiz.

Špansko prvenstvo, 8. krog:

Petek, 29. september:

Sobota, 30. september:

Nedelja, 1. oktober:

Nedelja, 2. oktober:

Lestvica: