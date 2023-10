Oblak z Atleticom lovi tretjo zaporedno zmago

Edini Slovenec v la ligi kapetan reprezentance Jan Oblak bo z Atleticom Madridom, ki je na šestem mestu, ob 21. uri gostil desetouvrščeni Cadiz in lovil tretjo zaporedno zmago. Real Madrid je v nedeljo s 3:0 premagal do tega kroga nepremagano Girono in skočil na vrh. Druga Barcelona je že v petek z avtogolom Sergia Ramosa premagala Sevillo.

Nogometaši Reala Madrida so dosegli sedmo zmago v novi sezoni španskega prvenstva in so znova vodilna ekipa. Na gostovanju pri do te tekme nepremagani Gironi so zmagali s 3:0. Madridčani so korak k zmagi naredili že v prvi polovici prvega polčasa, ko so z zadetkoma Joseluja in Aureliena Tchouamenija povedli z 2:0. Zmago Real Madrida je v 71. minuti potrdil Jude Bellingham, ki se je s šestim sezonskim golom utrdil na vrhu lestvice strelcev. Real ima zdaj na vrhu razpredelnice točko prednosti pred Barcelono.

Jude Bellingham je zatresel mrežo tudi na gostovanju v Gironi. Foto: Reuters

Osmi krog la lige sta že v petek odprli Barcelona in Sevilla. Xavi in njegovi varovanci so imeli pred tekmo pet zmag in dva remija, Sevilla pa je zaostajala že 10 točk. Sredi tedna je Barcelona remizirala z Mallorco (2:2), točko je s prvim golom na uradni tekmi rešil Fermin Lopez. Točka za Xavija ni bila dovolj in zato je proti Sevilli pričakoval več.

Sergio Ramos je na gostovanju pri Barceloni zatresel lastno mrežo. Foto: Reuters

Barcelona je bila bolj podjetna (18 strelov proti golu, pet v okvir vrat), a je edini gol dosegla Sevilla. Je pa bil to avtogol in to dolgoletnega člana Reala Madrida Sergia Ramosa. Padel je v 76. minuti in odločil tekmo. Za Barcelona je bila to šesta zmaga na osmih tekmah sezone.

