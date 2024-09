Real začel sanjsko, na koncu pa skoraj zapravil velikansko prednost

Branilec naslova Real Madrid je v 7. krogu španskega prvenstva doma ugnal Alaves s 3:2 in se vodilni Barceloni, ki se lahko kot edina pohvali s stoodstotnim izkupičkom in bo v sredo pričakala Getafe, približal na točko zaostanka. Med vratnicama Kataloncev bo zaradi poškodbe Marca-Andreja ter Stegna stal Inaki Pena, vodstvo Barcelone pa pogleduje na trg prostih igralcev, kjer ne manjka kandidatov za novega vratarja. Atletico Madrid, ki v tej sezoni še ni izgubil v la ligi, bo v četrtek z Janom Oblakom gostoval v Vigu.

Sedmi krog španskega prvenstva se je začel že prejšnji teden. Mallorca in Athletic Bilbao, oba bosta v začetku 2015 nastopila na španskem superpokalnem turnirju v Savdski Arabiji, sta že vpisala zmagi. Preostale čakajo izzivi sedmega kroga med tednom.

Po napovedih španske Marce naj bi zlato žogo letos prejel brazilski napadalec Reala Vinicius Jr. Proti Alavesu se je izkazal s podajo za zadetek že v prvi minuti. Foto: Reuters

Madridski Real je na domači zelenici vknjižil zmago proti Alavesu (3:2). Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca, ki pozorno spremlja dogajanje pri belih baletnikih, naj bi letos največje priznanje v nogometu, zlato žogo, prejel napadalec Vinicius Jr. Njegov trener Carlo Ancelotti je danes vodil Real že 300. v karieri, jubilejno srečanje pa je začinil z zmago.

Beli baletniki so prek Lucasa Vazqueza povedli že v prvi minuti, nato je Kylian Mbappe do konca prvega dela podvojil prednost in dosegel svoj peti zadetek v la ligi, kmalu na začetku drugega polčasa pa je Brazilec Rodrygo s tretjim zadetkom v tej sezoni povišal na 3:0.

Kylian Mbappe se je vpisal med strelce na srečanju proti Alavesu. S petimi goli si na lestvici najboljših strelcev deli drugo mesto. Foto: Reuters

Realu se je nasmihala visoka zmaga, a so gostje iz Baskije z zadetkoma v 85. in 86. minuti poskrbeli za napet zaključek. Real je branil tesno prednost (3:2) in jo vendarle ubranil, tako da se je s tekmo več približal vodilni Barceloni na točko zaostanka.

Koga bo pripeljala Barcelona med vratnici?

V zadnjih dneh zelo odmeva poškodba prvega vratarja Barcelone. Nemec Marc-Andre ter Stegen si je na dvoboju proti Villarrealu huje poškodoval koleno. Katalonci, ki jim gre v tej sezoni izjemno, saj so v uvodnih šestih krogih zbrali maksimalnih 18 točk, bodo morali tako v nadaljevanju prvenstva med vratnici postaviti drugega kandidata.

Inaki Pena je čez noč postal prvi vratar Barcelone, a po poročanju španskih medijev ne bo dolgo ostalo pri tem. Foto: Guliverimage

Trener Hansi Flick je na zadnji tekmi zaupal priložnost 25-letnemu rezervnemu vratarju Inakiju Peni, ki pa v zadnjih sezonah, za kratek čas je bil posojen tudi Galatasarayu, ni veliko branil. Prevladuje mnenje, da bo vodstvo Barcelone sprejelo odločitev, kako bo treba položaj čuvaja mreže okrepiti in v prestolnico Katalonije pripeljati izkušenejšega vratarja, ki bi lahko nadomestil odsotnost 32-letnega Nemca.

Poškodba ter Stegna je prišla v najneugodnejšem obdobju, saj je po reprezentančni upokojitvi Manuela Neuerja postal prvi vratar elfa, odlično pa mu je šlo tudi z Barcelono v la ligi. Edini spodrsljaj, delno tudi po njegovi napaki, si je privoščil le v ligi prvakov. Katalonci so izgubili v Monacu z 1:2, Barcelona pa je že kmalu ostala z igralcem manj, ko si je Eric Garcia po napaki vratarja ter Stegna prislužil rdeči karton.

Kdo pride v poštev?

Tako sta se Keylor Navas (Real) in Lionel Messi (Barcelona) pozdravila pred leti v enem izmed el clasicov v Španiji. Foto: Guliverimage Kdo pa bi lahko nadomestil ter Stegna? Klub, ki se že vrsto let otepa finančnih težav, po drugi strani pa je z vpeljevanjem mladih igralcev v člansko zasedbo lahko zgled drugim, to potrjujeta zlasti primera Lamineja Yamala in Pauja Cubarsija, pogleduje proti vratarjem, ki so prosti na trgu. Le tako bi se lahko pridružili Barceloni tudi v obdobju, ko ni več prestopnega roka. Med kandidati je nekaj zelo zanimivih imen.

Denimo Kostaričan Keylor Navas, ki je poleti prekinil sodelovanje s PSG. Pri 37 letih je brez kluba. Je nekdanji velik rival Barcelone, saj je vrsto let uspešno branil na vratih Reala. Brez kluba je tudi 31-letni Nemec Loris Karius.

Tako je Loris Karisu prosil odpuščanja navijače Liverpoola po porazu v finalu lige prvakov proti madridskemu Realu, ko je bil neposredno kriv kar za dva zadetka. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nazadnje se je manj uspešno dokazoval pri Newcastlu, v zadnjem obdobju pa se večkrat na naslovnicah znašel zaradi tega, ker je mož mične italijanske športne voditeljice Dilette Leotte, kot pa zaradi svojih predstav. V finalu lige prvakov si je v dresu Liverpoola privoščil nekaj ogromnih spodrsljajev, ki so očrnili in zaznamovali njegovo kariero.

Poljski vratar Wojciech Szczesny je poleti sklenil bogato nogometno pot. Foto: Reuters Novega delodajalca iščejo tudi 35-letni Španec Jordi Masip, ki izhaja iz mladinske šole Barcelone, v zadnjih letih pa je branil za Valladolid, 32-letni Edgar Badia, ki je zadnjih pet let branil za Elche in Zaragozo, ter 31-letni Sergio Rico, ki se je nazadnje dokazoval pri PSG, kjer pa je imel opravka s prehudo konkurenco. Med kandidati je tudi 32-letni Čeh Jiri Pavlenka, ki je med letoma 2017 in 2024 branil za Werder Bremen, zdaj pa čaka na novo klubsko okolje.

Eden izmed kandidatov je celo 34-letni Wojciech Szczesny, dolgoletni vratar poljske reprezentance, Arsenala in Juventusa, ki je poleti sklenil nogometno kariero in napovedal, da se bo odslej bolj posvečal družini. Bi lahko nenaden klic iz Barcelone spremenil njegovo odločitev?

Oblak prejel le tri zadetke

Atletico Madrid z Janom Oblakom bo v četrtek gostoval v Galiciji pri Celti. Po šestih krogih so v španskem prvenstvu neporaženi le še trije klubi. Vodilna Barcelona, prvak Real Madrid in Oblakov Atletico, ki pa je zbral tri zmage in tri remije, tako da za Katalonci zaostaja šest točk.

Jan Oblak je v tej sezoni v la ligi prejel le tri zadetke. Foto: Guliverimage

Je pa Oblak znova resen kandidat za priznanje Zamora, bil bi že njegov šesti, s čimer bi poskrbel za rekord, saj je v petih nastopih v tej sezoni prejel le tri zadetke. Tako redko je moral v tej sezoni po žogo v mrežo le še Belgijec Thibaut Courtois pri Realu.

Špansko prvenstvo, 7. krog:

Torek, 17. september:

Četrtek, 19. september:

Torek, 24. september:

Sreda, 25. september:

Četrtek, 26. september:

Lestvica: