Ena najbolj norih statistik v karieri Jana Oblaka

Šesti krog španskega prvenstva se bo začel v predmestju Madrida, kjer bo Getafe gostil Atletico. Branilci naslova so veliki favoriti, Jan Oblak pa lahko nadaljuje neverjeten niz, saj je proti omenjenemu tekmecu branil na 11 tekmah in prav na vseh ostal nepremagan. Proti Getafeju ni prejel zadetka tako že 990 minut! Vodilni Real bo na delu v sredo, ranjena Barcelona pa v četrtek.

V uvodnem srečanju 6. kroga la lige se bosta za točke pomerila Getafe in Atletico Madrid, ki obožuje dvoboje z omenjenim tekmecem. Getafe ni zatresel mreže rdeče-belim vključno s pokalnimi dvoboji že 19 tekem zapored, na tekmah, na katerih je branil Jan Oblak, pa je Atletico vknjižil 10 zmag in le en remi. Brez zmagovalca (in zadetkov) se je končal zadnji spopad v prejšnji sezoni, v kateri je Atletico postal španski prvak. Škofjeločan tako ni prejel zadetka proti Getafeju že 990 minut in bo na današnji tekmi napadal čarobno ''tisočico''.

Vodilni Real Madrid, ki je na petih tekmah osvojil 13 točk, bo v sredo zvečer gostil Mallorco, neprepričljiva Barcelona, ki je v ponedeljek s skrajnimi močmi prišla do domače točke proti Granadi (1:1), pa bo v četrtek zvečer igrala na gostovanju v Cadizu.

Vse tekme Atletica in Getafeja v la ligi, na katerih je branil Oblak: 21. marec 2015: Atletico : Getafe 2:0

22. september 2015: Atletico : Getafe 2:0

14. februar 2016: Getafe : Atletico 0:1

6. januar 2018: Atletico : Getafe 2:0

12. maj 2018: Getafe : Atletico 0:1

22. september 2018: Getafe : Atletico 0:2

26. januar 2019: Atletico : Getafe 2:0

18. avgust 2019: Atletico : Getafe 1:0

16. julij 2020: Getafe : Atletico 0:2

30. december 2020: Atletico : Getafe 1:0

13. marec 2021: Getafe : Atletico 0:0

Španska liga, 6. krog: Torek, 21. september:

19.30 Getafe - Atletico Madrid

22.00 Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

22.00 Levante - Celta Vigo Sreda, 22. september:

19.30 Espanyol - Alaves

19.30 Sevilla - Valencia

22.00 Villarreal - Elche

22.00 Real Madrid - Mallorca



Četrtek, 23. september:

19.30 Osasuna - Betis Sevilla

19.30 Granada - Real Sociedad

22.00 Cadiz - Barcelona