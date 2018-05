Špansko prvenstvo, 38. krog V Španiji se bo za konec zehalo Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,05 termometer Avtor: Sportal

Foto: Reuters

Čeprav so zadnji krogi prvenstev ponavadi izredno zanimivi in napeti, bo v Španiji prava uspavanka. Znan je prvak, znani so vsi udeleženci evropskih tekmovanj in tudi to, kdo se bo preselil v drugo ligo. Lahko rečemo, da ne bi bilo nič narobe, če zadnjega kroga ne bi bilo, igralci, ki nimajo reprezentančnih obveznosti, pa bi imeli kakšen dan dopusta več.