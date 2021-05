Najlepši dan v karieri Jana Oblaka? Zakaj pa ne ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bo Atletico Madrid danes upravičil vlogo favorita in v predzadnjem krogu španskega prvenstva doma premagal Osasuno, najbližji zasledovalec Real Madrid, ki za Janom Oblakom in druščino zaostaja dve točki, pa v Bilbau ne bo ugnal Athletica, bo rdeče-bela polovica Madrida norela od navdušenja. To bi namreč pomenilo, da si je Simeonejeva četa zagotovila naslov španskega prvaka!