Zaradi rasizma kazen za Valencio, prvaki izgubili drugič zapored

Ne o nogometu, v Španiji se nogometni svet pogovarja o rasizmu, potem ko ga je bil na nedeljski tekmi v Valencii znova deležen Vinicius Junior. A španska la liga se že nadaljuje. Sredi tedna se igrajo tekme 36. kroga. Real Madrid bo v sredo gostil Rayo Vallecano. Real Sociedad se je v torek zvečer z zmago nad Almerio z 1:0 utrdil na četrtem mestu in tako približal ligi prvakov.

"Zaskrbljeni smo. Zdaj se veliko govori o tem, a treba se je tudi odzvati," je na torkovi novinarski konferenci pred sredino tekmo trener Reala Madrida Carlo Ancelotti govoril predvsem o nedeljskem incidentu v Valencii, ko niso le posamezniki, ampak večja množica ljudi Viniciusu Juniorju vzklikali rasistične besede. "Vinicius je žalosten. Danes ni treniral, ker ima manjšo težavo s kolenom. Čakamo še, ali bo dobil prepoved nastopa zaradi rdečega kartona. O tem bi še lahko debatirali, a se poskušamo pripraviti na tekmo." Real Madrid je po nedeljskem porazu z Valencio (0:1) zdaj tretji na prvenstveni lestvici, točko za Atleticom Madridom, ki je Osasuno premagal s 3:0. Ekipa trenutno poškodovanega Jana Oblaka v sredo zvečer igra z Espanyolom.

Vodstvo španske lige je odločilo, da izbriše rdeči karton Viniciusu, tako bo na sredini tekmi španskega prvenstva lahko igral. Valencia pa je bila zaradi rasističnih vzklikov s tribun kaznovana s 45.000 evri in delnim zaprtjem tribun za pet tekem.

Robert Lewandowski Foto: Reuters Barcelona je 10 dni po osvojenem španskem naslovu izgubila še drugo zaporedno tekmo. Po Realu Sociedadu jo je premagal še Valladolid in to s kar 3:1. Po avtogolu Andreasa Christensena in zadetku Cyla Larina je Valladolid z 2:0 vodil že po 22 minutah tekme, v drugem polčasu je zadel še Gonzalo Plata. V zaključku tekme je poraz ublažil Robert Lewandowski, kar je njegov 23 gol sezone, s čimer je prvi strelec la lige.

