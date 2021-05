V Španiji še odmeva jeza Reala nad sodnikom. Barcelona zvečer že prva?

V la ligi bo očitno napeto do konca. Iz taborov kandidatov za naslov sporočajo, da se bodo borili do zadnje sekunde. Največje možnosti za osvojitev španske krone imajo nogometaši Atletica. "Če bo vse v redu z glavo, bodo zdržale tudi noge," je po dragoceni točki, osvojeni v soboto na Camp Nouu (0:0), sporočil Jan Oblak. Slovenski as se spogleduje s svojim prvim španskim naslovom, pa tudi že petim priznanjem zamora, ki ga je nazadnje osvojil njegov veliki tekmec Thibaut Courtois (Real Madrid). Belgijec je v nedeljo proti Sevilli prejel dva zadetka (2:2), beli baletniki pa so le stežka sprejeli razplet.

Zidane ni skrival jeze

Francoski strateg v pogovoru s sodnikom po nedeljskem srečanju s Sevillo. Foto: Reuters Še vedno jih peče odločitev sodnika, ki je v 74. minuti po daljši prekinitvi in posvetu z ekipo VAR zaradi igranja branilca Ederja Militaa z roko v svojem kazenskem prostoru pokazal na belo točko. Prvotne akcije po tem dotiku Brazilca ni prekinjal, ampak pustil, da Real krene v silovit protinapad, po katerem je po prekršku vratarja Seville nad Karimom Benzemajem že dosodil 11-metrovko za Real.

Nato je sledila prekinitev, ogled posnetkov in spremenjena odločitev. Kazenski strel je dobila Sevilla in povedla z 2:1. Madridčani so rešili točko globoko v sodnikovem podaljšku, ko je nenatančen strel Tonija Kroosa v mrežo preusmeril Eden Hazard in se navijačem Reala vsaj malce odkupil za jezo, ko se je prejšnji teden po izpadu kraljevega kluba iz Evrope v pogovoru z nekdanjimi soigralci, člani Chelseaja, nasmihal pred kamerami.

Kazenski udarec, o katerem je imel veliko za povedati tudi Zinedine Zidane, ki se ponavadi vzdrži tovrstnih komentarjev, je še vedno glavna tema v Španiji. Francoz ni skrival jeze in nezadovoljstva. Sodniku Juanu Martinezu Munueri je očital, zakaj ni uporabil enakega merila tudi pri igralcu Seville Joanu Jordanu, ki se je le nekaj minut pred tem tudi poslužil igranja z roko.

Koeman: To je Realov problem

Lionel Messi je (tudi) v tej sezoni najboljši strelec španskega prvenstva. Foto: Reuters "Če se Real pritožuje, je to njegov problem. Celo sodniki imajo pri tem, kdaj pokazati na belo točko zaradi igranja z roko, dvome in pomisleke, kaj šele mi trenerji in igralci. Tako ni le v Španiji, tako je tudi v drugih ligah," sporoča trener Barcelone Ronald Koeman. Zagotavlja, da se bodo Katalonci do konca borili za naslov. Če bodo danes zmagali v Valencii, bodo prevzeli vodstvo!

Lionel Messi obožuje srečanja proti Levanteju. Na 22 medsebojnih tekmah se je izkazal kar s 23 zadetki in 20 podajami. Zanimivo je, da je Argentinec na vseh omenjenih tekmah izgubil le enkrat, vknjižil pa kar 19 zmag. Messi je z 28 zadetki najboljši strelec la lige v tej sezoni. Dal je skoraj toliko zadetkov kot šest naslednjih najboljših strelcev Barcelone v španskem prvenstvu skupaj (Griezmann, Dembele, Fati, de Jong, Trincao in Alba so jih dosegli 30). Danes bi lahko Barcelona začela dvoboj z enajsterico Ter Stegen, Mingueza, Araujo, Lenglet, Roberto, De Jong, Busquets, Pedri, Alba, Messi in Griezmann.

Teoretično je v igri za naslov tudi Sevilla, ki si je že zagotovila najmanj četrto mesto v prvenstvu, s tem pa tudi nastop v ligi prvakov v sezoni 2021/22, a bi Andaluzijci potrebovali ogromen čudež ob svojem stoodstotnem izkupičku še povsem neposrečene nastope treh velikanov.

Špansko prvenstvo, 36. krog: Torek, 11. maj:

19.00 Osasuna – Cadiz

20.00 Elche – Alaves

22.00 Levante – Barcelona Sreda, 12. maj:

19.00 Sevilla – Valencia

20.00 Celta – Getafe

20.00 Huesca – Athletic Bilbao

22.00 Atletico Madrid – Real Sociedad Četrtek, 13. maj:

19.00 Valladolid – Villarreal

20.00 Eibar – Betis

22.00 Granada – Real Madrid