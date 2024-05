Prvak Real silovito, Oblaku se nasmiha evropska vozovnica

V španskem prvenstvu je vse manj neznank. Ostaja pa odprt boj za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov. V najboljšem položaju, da se pridružil prvaku Realu Madridu, Gironi in Barceloni, je Atletico Madrid. Jan Oblak in soigralci imajo šest točk prednosti pred Athleticom iz Bilbaa. V nedeljo gostijo Cadiz, ki mu gori pod nogama. Finalist lige prvakov Real je v soboto s 4:0 premagal Granada, ki je z eno nogo že v drugi ligi. Zadeli so Fran Garcia, Arda Guler in dvakrat Brahim Diaz, branil je Thibaut Courtois.

Nogometaši Real Madrida so v Granadi doživeli takoimenoivani "el pasillo" oziroma špalir, s katerim tradicionalno nasprotne ekipe nagradijo nove prvake. Gostoljubja jim gostje niso vrnili; premagali so jih s 4:0 in jim tri kroge pred koncem prvenstva vzeli vse možnosti za obstanek med elito. V Granadi so zadeli Fran Garcia (38.), Arda Güler (45.) in Brahim Diaz (49., 59.). Medtem ko si je Real v prejšnjem krogu zagotovil 36. naslov španskega prvaka, je Granada postala drugi klub ob Almerii, ki bo nazadoval v segundo division.

Nogometaši Girone so v uvodni petkovi tekmi 35. kroga španske lige pri Alavesu remizirali z 2:2. S tem je Girona vsaj trenutno ostala na drugem mestu prvenstvene lestvice, a ima tretjeuvrščena Barcelona priložnost, da katalonskega tekmeca v ponedeljek prehiti. Igra z Realom Sociedadom.

Špansko prvenstvo, 35. krog:

Petek, 10. maj:

Sobota, 11. maj:

Nedelja, 12. maj:

Ponedeljek, 13. maj:

Lestvica: