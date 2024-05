Real Madrid je v soboto s 4:0 premagal Granado, ki je z eno nogo že v drugi ligi. Zadeli so Fran Garcia, Arda Guler in dvakrat Brahim Diaz. Dan pozneje so galaktiki na trgu Cibeles z navijači že proslavljali lovoriko (poglejte v spodnjem videu). Ob remiju baskovskega Athletica z Osasuno (2:2) in nedeljski zmagi madridskega Atletica proti Celti (1:0) so se Jan Oblak in soigralci utrdili na četrtem mestu, ki prinaša nastop v ligi prvakov v naslednji sezoni. So osem točk pred Bilbaoom, do konca pa so še tri tekme.