Se bo strti Real pobral? Grozi mu še odvzem točk.

Atletico Madrid v nedeljo popoldne doma igra z Osasuno, Real Madrid pa zvečer gostuje v Valencii. Oboji v zadnjem obdobju igrajo hladno/toplo. Na zadnjih petih tekmah so namreč po dvakrat izgubili in trikrat zmagali. Real je sicer v la ligi varčeval moči za ligo prvakov, a se nato opekel tudi tam.

Oblak zaradi poškodbe ne igra. Foto: Reuters Kraljevi klub ima dve točki več od Atletov, a lahko izgubi tri. Liga namreč preiskuje sum, da so na tekmi z Getafejem, ki so jo dobili z 1:0, storili napako pri eni od menjav. Zanimivo pa bo videti, ali se bodo po velikem razočaranju v polfinalu lige prvakov sploh uspeli pobrali do nedeljske tekme la lige. Še to: na zadnjih petih gostovanjih so zmagali samo enkrat.

Špansko prvenstvo, 35. krog:

Petek, 19. maj:

Sobota, 20. maj:

Nedelja, 21. maj: