Janu Oblaku se nasmiha mikavna evropska vozovnica

V španskem prvenstvu je vse manj neznank. Ostaja pa odprt boj za četrto mesto, ki še vodi v ligo prvakov. V najboljšem položaju, da se pridružil prvaku Realu, Gironi in Barceloni, je Atletico. Jan Oblak in druščina imajo šest točk prednosti pred Athleticom iz Bilbaa. V nedeljo bo Simeonejeva četa gostila Cadiz, ki mu gori pod nogama. Finalist lige prvakov Real Madrid bo dan poprej gostoval pri Granadi, ki je z eno nogo že v drugi ligi.V uvodnem srečanju se bosta zvečer pomerila Alaves in Girona, največje pozitivno presenečenje sezone, v ponedeljek pa se bosta udarila Barcelona in Real Sociedad.