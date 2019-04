Barcelona do zmage. Bo že v sredo odprla šampanjec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Barcelone so v 34. krogu španskega prvenstva na gostovanju pri Alavesu slavili z 2:0. Če bo Valencia v sredo premagala Jana Oblaka in njegov Atletico, bodo Katalonci že v sredo slavili naslov prvaka. Lionel Messi je v igro vstopil v 61. minuti, Barceloni pa sta zmago pristreljala Carles Alena in Luis Suarez, ki je uspešno izvedel 11-metrovko. V sredo bo na delu tudi Real, ki bo gostoval pri Getafeju.