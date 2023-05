V živo: Barca polni mrežo, odšteva minute do naslova

Barcelona ima pred zasledovalci visoko prednost, trenutno je pri 82 točkah. Tudi če bi bila oba kluba iz Madrida uspešna, bi katalonska ekipa v primeru uspeha nad Espanyolom slavila prvi naslov po letu 2019, ko je bil del zasedbe še Lionel Messi. Na prvi tekmi v tej sezoni sta se tekmeca razšla z remijem (1:1), a je Barcelona na zadnjih 14 gostovanjih pri Espanyolu brez poraza. Nogometaši Barcelone bi v primeru uspeha osvojili svoj 27. naslov v la ligi, pri čemer zaostajajo le za Realom, ki jih je zbral 35.

Xavi Foto: Guliver Image "To je prva priložnost, da potrdimo naslov. Navdušeni smo, navdušeni smo, da bomo osvojili ligo. Prej kot nam uspe, lepše bo. In zdaj je priložnost na mestnem derbiju," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal Xavi. "Smo na dvesto odstotkih! Treniramo zavzeto, z veliko želje in predanosti. Želimo si osvojiti ligo. Ta lovorika je zelo pomembna za klub, za ekipo, za igralce, za osebje." Še posebej pomemben to naslov za dolgoletnega igralca ekipe Sergia Busquetsa, ki se po sezoni poslavlja ob Barcelone.

Marco Asensio Foto: Reuters Nogometaši Reala so premagali Getafe z 1:0 in zmanjšali zaostanek za Katalonci na enajst točk, do konca prvenstva pa so nato še štirje krogi. Edini strelec pri Madridčanih, ki so bili z mislimi že na sredini povratni polfinalni tekmi lige prvakov proti Manchester Cityju, je bil Marco Asensio v 70. minuti.

Real Sociedad si je po zmagi nad Real Madridom v prejšnjem krogu privoščil spodrsljaj v boju za četrto mesto oziroma zadnjo vozovnico v ligo prvakov. Na domačem igrišču je proti Gironi iztržil zgolj točko (2:2), kar je izkoristil Villarreal in se mu z visoko zmagi proti Athletic Bilbau (5:1) približal na vsega pet točk.

