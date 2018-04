Vroči netopirji pri ranjeni Barceloni

Špansko prvenstvo 32. krog

V 32. krogu španskega prvenstva bo vodilni Barcelona gostila Valencio, ki je na zadnjih devetih prvenstvenih tekmah kar osemkrat zmagala in enkrat remizirala. Katalonci so sredi tedna doživeli hladen tuš v Rimu, ko so zapravili tri zadetke prednost in izpadli iz lige prvakov. Madridska velikana bosta na delu v nedeljo. Jan Oblak in njegov Atletico bo gostil Levante, Real pa odhaja v Malago.