Znova želijo pokvariti načrte Realu Madridu

V španski la ligi se tekme 31. kroga igrajo med torkom in četrtkom. Prvi od velikanov bo na zelenico stopil Real Madrid, in to že v torek ob 19.30, ko gostuje v Gironi. Girona je eno od prijetnejših presenečenj sezone. Lansko prvenstvo so končali na šestem mestu v segundi, a se v la ligo uvrstili prek dodatnih kvalifikacij. Povratnik v prvo ligo je namreč 11. in jeseni z Realom igral 1:1. Pred tem so se nazadnje pomerili pred štirimi leti in zmagala je Girona.

Vodilna Barcelono igra v sredo zvečer, ko ob 22.00 gostuje pri Rayu Vallecanu. Tretjeuvrščeni Atletico Madrid, ki je v prejšnjem krogu edini od prve trojice izgubil (porti Barceloni) in za vodilno ekipo zdaj zaostaja že 16 točk, za Realom Madridom pa pet, v sredo ob 19.30 igra z Mallorco.

Špansko prvenstvo, 31. krog:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

Četrtek, 27. april: