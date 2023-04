Šov Argentinca in povsem nepričakovana katastrofa Reala

V španski la ligi se tekme 31. kroga igrajo med torkom in četrtkom. Prvi od velikanov je na zelenico stopil Real Madrid, ki je nepričakovano pokleknil v Gironi in zabeležil svoj šesti poraz v tej sezoni. Girona je sicer eno od prijetnejših presenečenj sezone. Lansko prvenstvo so končali na šestem mestu v segundi, a se v la ligo uvrstili prek dodatnih kvalifikacij. Povratnik v prvo ligo je namreč v srednjem delu lestvice, da je neugoden tekmec pa je Realu dokazal že jeseni, ko sta se ekipi razšli z remijem (1:1). Pred tem so se nazadnje pomerili pred štirimi leti in zmagala je Girona, ki je bila boljša tudi tokrat. Pred domačimi navijači je zablestel Argentinec Valentin 'Taty' Castellanos, ki je že v 12. minuti z glavo zadel za vodstvo gostiteljev. Isti nogometaš je bil uspešen tudi dvanajst minut kasneje in poskrbel za erupcijo navdušenja med domačimi navijači. Gostje so si nato po začetnem šoku le nekoliko opomogli, v 34. minuti je na 1:2 po podaji Marca Asensia znižal Vinicius Junior.

Nogometaši Reala so se v Madrid vrnili brez novih točk. Foto: Reuters

A takoj na začetku drugega polčasa je po le nekaj sekundah igre sledila nova kazen za Real. Še tretjič na srečanju se je med strelce vpisal Castellanos. 24-letni argentinski napadalec pa se tu ni ustavil, v 63. minuti je znova zadel z glavo in dosegel svoj četrti zadetek na obračunu ter svoje moštvo popeljal v vodstvo s 4:1. Za goste je nato zadetek upanja v 85. minuti po asistenci Viniciusa Juniorja dosegel Lucas Vazquez, Real je nato še pritiskal na vrata Girone, a neuspešno, in zmaga je ostala doma.

Vodilna Barcelono bo igrala v sredo zvečer, ko bo ob 22.00 gostovala pri Rayu Vallecanu. Tretjeuvrščeni Atletico Madrid, ki je v prejšnjem krogu edini od prve trojice izgubil (proti Barceloni) in za vodilno ekipo zdaj zaostaja že 16 točk, za Realom Madridom pa pet, se bo v sredo ob 19.30 pomeril z Mallorco.

