V živo: Jan Oblak in soigralci gostijo Deportivo

Špansko prvenstvo, 30. krog

Atletico Jana Oblaka in druščina v 30. krogu španskega prvenstva pravkar gostijo Deportivo, ki ga lahko pred izpadom iz lige reši le še čudež. Z zmago bi se ponovno odlepili od Reala, ki je v soboto namerno spočil Cristiana Ronalda in brez težav premagal Las Palmas (3:0). Vodilna Barcelona je remizirala s Sevillo (2:2). Katalonci, ki so začeli brez Lionela Messija, so izgubljali že z 0:2, na koncu ravno po zaslugi čarovnika iz Argentine uspelo izenačiti.