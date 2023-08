Barceloni po preobratih strelska poslastica, Real brez praske

Edinega Slovenca v španski la ligi Jana Oblaka v tretjem krogu čaka presenečenje uvoda v sezono. To je Rayo, ki je dobil uvodni dve tekmi in še ni prejel gola. Nogometaši madridskega Reala imajo tudi po tretjem krogu popoln izkupiček. V petek zvečer so na gostovanju v Vigu ugnali Celto z 1:0. Do svoje druge zmage v sezoni so prišli nogometaši Barcelone, ki so na strelski poslastici s 4:3 ugnali Villarreal.