Oblak proti presenečenju uvodnih dveh krogov

Edinega Slovenca v španski la ligi Jana Oblaka v tretjem krogu čaka presenečenje uvoda v sezono. To je Rayo, ki je dobil uvodni dve tekmi in še ni prejel gola.

Tekma med Rayom Vallecanom in Atleticom Madridom bo sklenila tretji krog španskega prvenstva, saj je na sporedu šele v ponedeljek ob 21.30. Rayo ima šest točk, na prvih dveh točkah je zabil štiri gole in ni dobil nobenega. Atletico je pri štirih točkah, premagal je Granado in z Betisom igral 0:0.

