Real se je rešil v zaključku, Barca na tekmo z vlakom #video

Prvi mož stroke pri Real Madridu Carlo Ancelotti in njegovi varovanci so na sredini tekmi lige prvakov naredili velik korak proti polfinalu, saj so Chelsea premagali z 2:0. V španskem prvenstvu pa so pred tem izgubili dve od zadnjih treh tekem. Tako so 29. krog začeli z zaostankom 13 točk za vodilno Barcelono. Za en dan so se približali -10, medtem ko so pri petih točkah naskoka pred mestnim tekmecem Athleticom, za katerega brani slovenski vratar Jan Oblak. Tudi njegov tokratni nasprotnik je pri dnu razpredelnice, Almeria na 16. mestu.

Nogometaši Barcelone na tekmo v Getafe (pri Madridu) niso odleteli z letalom kot običajno, ampak so se odpeljali z vlakom. Da javnosti pokažejo, da je potrebno nekaj narediti za okolje. In da katalonski klub nekoliko zmanjša svoj ogljični odtis.

Kako so nogometaši Barcelone v Getafe odšli z vlakom (video: Reuters):

Špansko prvenstvo, 29. krog:

Petek, 14. april:

Sobota, 15. april:

Nedelja, 16. april:

Ponedeljek, 17. april: