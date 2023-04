Real vse stavi na ligo prvakov, to je priložnost za Oblaka

Carlo Ancelotti in njegovi varovanci so na sredini tekmi lige prvakov naredili velik korak proti polfinalu, saj so Chelsea premagali z 2:0. V španskem prvenstvu pa so izgubili dve od zadnjih treh tekem. Tako so 13 točk za vodilno Barcelono in pravzaprav samo še dve točki pred Atleticom Jana Oblaka. Njihov sobotni nasprotnik Cadiz je zgolj 14. Tudi Atleticov tokratni nasprotnik je pri dnu razpredelnice, Almeria na 16. mestu. Oblak in soigralci igrajo doma v nedeljo ob 18.30.

