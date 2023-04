Villarreal presenetil Real v Madridu

Beli baletniki so med tednom v pokalu v gosteh nadigrali Barcelono (4:0), le tri dni pozneje pa na domači zelenici proti Villarrealu doživeli veliko razočaranje. Čeprav so vodili z 1:0 in 2:1, so na koncu ostali brez točk (2:3). Vodilni Barceloni se tako ponuja priložnost, da prednost pred branilci naslova poviša na +15. Izbranci Xavija bodo pot do novih treh točk iskali v ponedeljek proti Gironi. Jan Oblak bo z Atleticom v nedeljo gostoval pri mestnem tekmecu Rayo Vallecanu. Z zmago bi se Realu približal na -2.