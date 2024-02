Jan Oblak "prestrašil" navijače Atletica

Avstrijec premagal Oblaka in pokvaril jubilej Simeoneju

Atleti na četrtem mestu za prvim mestom zaostajajo enajst točk, tokrat pa jih čaka, vsaj na papirju, lahka naloga, saj je Almeria po 25 odigranih krogih zbrala le osem točk, ob tem pa ima tudi najslabšo gol razliko (-29). Zasedba Diega Simeoneja sicer ni v najboljšem nizu, saj je na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih zmagala le enkrat, kar trikrat je izgubila, enkrat pa remizirala.

Tradicionalno ji tudi ne ustreza najbolj gostovanje pri Almerii, kjer je na sedmih tekmah zmagala le enkrat. Simeone bo danes pogrešal na delu poškodovanega francoskega zvezdnika Antoina Griezmanna, ki si na tekmi lige prvakov v Milanu poškodoval gleženj. Jan Oblak v petek ni treniral skupaj s soigralci, ampak ločeno, a je klub pomiril javnost s potrditvijo, kako je kapetan slovenske reprezentance odpotoval na pot v Almerio.

Seznam kandidatov Atletica za nastop proti Almerii:

