Izbranci Diega Simeoneja so se izkazali proti Las Palmasu. Marcos Llorente se je v uvodnih 20 minutah dvakrat vpisal med strelce, strelski festival na Metropolitanu pa sta v drugem polčasu nadaljevala Angel Correa, Argentinec je drugi zadetek dosegel z bele točke, in Nizozemec Memphis Depay, ki je v 87. minuti postavil končni rezultat 5:0.

Atletico je "počil" petardo v mreži Las Palmasa, Jan Oblak pa ostal nepremagan že 156. v karieri. Foto: Reuters

Na vratih Atletica je stal Jan Oblak. Zbral je dve obrambi in že 156. v karieri na tekmi španskega prvenstva ohranil mrežo nedotaknjeno. Večkrat od njega je to v zgodovini tekmovanja uspelo le petih vratarjem. To so rekorder Andoni Zubizarreta (235), Francisco Buyo (213), Iker Casillas (177), Victor Valdes (173) in Santiago Canizares (164), 31-letni Škofjeločan pa se je na večni lestvici prebil na šesto mesto, ki si ga deli s Josejem Ramonom Esnaolo in Josejem Angelom Iribarjem. Zanimivo pa je, da je Oblak zbral 156 tekem brez prejetega zadetka na 320 prvoligaških nastopih, Esnaola in Iribar pa sta branila na 469 oziroma 466 tekmah.

Porteria a cero para Jan Oblak que con 320 partidos en Primera División iguala las 156 porterías a cero de José Manuel Esnaola con 469 partidos en Liga.



Y de José Ángel el Txopo IRIBAR (Palabras Mayores) Que también se retiro con 156 porterías a cero.



Iribar jugó 466 partidos… pic.twitter.com/PRCzZjLljT — RumoreATM 🔴⚪ (@MercadoATM) February 17, 2024

Barcelona je prejšnji konec tedna remizirala, v soboto zvečer gostuje v Vigu pri 17. Celti. Vodilni Real, ki je v torek v ligi prvakov v gosteh premagal Šeškov in Kamplov RB Leipzig (1:0), se bo v nedeljo pomeril z mestnim tekmecem Rayom Vallecanom.

Drugouvrščena Girona, ki je po porazu z Realom zdaj pet točk za Madridčani, v zadnji tekmi kroga v ponedeljek zvečer gostuje pri Athleticu v Baskiji. Na novembrskem medsebojnem dvoboju je bilo 1:1.

Petkova večerna tekma med Villarrealom in Getafejem se je končala z delitvijo točk (1:1).

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 16. februar:

Sobota, 17. februar:

Nedelja, 18. februar:

Ponedeljek, 19. februar:

Lestvica: