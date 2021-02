Oblak ob pomembni zmagi zaklenil vrata

Barcelona je v soboto na krilih Lionela Messija, ki se je izkazal z golom in asistenco, v derbiju v soboto v gosteh premagala sosedo na lestvici Sevillo z 2:0. Katalonci, ki so si privoščili hud poraz na prvi tekmi osmine finala lige prvakov, z 0:2 pa so izgubili tudi v prvi tekmi polfinala domačega pokala prav proti Sevillii, v prvenstvu v zadnjem času blestijo. Izgubili niso že 15 tekem, na zadnjih desetih tekmah pa so kar devetkrat zmagali.

Špansko prvenstvo, 25. krog:

Petek, 26. februar:

Levante : Athletic Bilbao 1:1 (1:0)

Roger 33./11-m; Garcia 56./11-m Sobota, 27. februar:

Eibar : Huesca 1:1 (0:0)

Diop 83.; Ramirez 81. Sevilla : Barcelona 0:2 (0:1)

Dembele 29., Messi 85. Alaves : Osasuna 0:1 (0:0)

Barja 77. Getafe : Valencia 3:0 (1:0)

Arambarri 39., Mata 55., Alena 87. Nedelja, 28. februar:

Celta Vigo : Valladolid 1:1 (0:0)

Murillo 90.+4; Orellana 70.



Cadiz : Betis 0:1 (0:0)

Juanmi 84.



Granada : Elche 2:1 (1:1)

Quina 31., Puertas 79.; Boye 40.



Villarreal : Atletico Madrid 0:2 (0:1)

Alfonso Pedraza 25./ag, Joao Felix 69.

Jan Oblak je za Atletico branil vso tekmo. Ponedeljek, 1. marec:

21.00 Real Madrid – Real Sociedad