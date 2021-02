Oblak še vedno zanesljivo vodi, a mora paziti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi tekmi 24. kroga španskega prvenstva je v petek Betis z 1:0 premagal Getafe. Vodilni Atletico Madrid Jana Oblaka, ki ima na vrhu lestvice šest točk prednosti in tekmo manj, bo v soboto gostil Levante. Madridčani so še vedno trdno v vodstvu, a morajo paziti, saj so v zadnjih treh prvenstvenih tekmah iz rok izpustili štiri točke. Real Madrid, ki je na zadnjih treh tekmah zmagal, bo gostoval pri Valladolidu. Barcelona, ki je zmagala na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah, bo rane po hudem porazu proti PSG v ligi prvakov, celila v nedeljo. Gostila bo Cadiz.