Oblak v 93. vendarle do točke proti Realu

V 23. krogu španskega prvenstva je vodilni Real Madrid na mestnem derbiju gostil Atletico Madrid. Jan Oblak in soigralci so se na koncu veselili točke, potem ko je Marcos Llorente v 93. minuti zadel za 1:1. Oblaka je sicer v 20. minuti premagal Brahim Diaz. V soboto je Barcelona s 3:1 premagala Alaves. Teden po napovedi, da po sezoni odhaja trener Xavi, je odigrala eno najboljših tekem te sezone. Drugouvrščena Girona je s šestim Realom Sociedadom igrala 0:0.

Marcos Llorente je v sodnikovem dodatku zadel za remi 1:1. Foto: Reuters Real Madrid se je na razprodanem prenovljenem stadionu Santiago Bernabeu pomeril z Atleticom Madridom. Beli baletniki so v tej sezoni izgubili le dvakrat. Na prvenstvu in v pokalu, obakrat prav proti Janu Oblaku in soigralcem. A tokrat so prvič imeli prednost domače zelenice, na lestvici pa deset točk prednosti. In zdelo se je, da jo bodo povišali na 13. Od 20. minute so po golu Brahima Diaza vodili. Na obeh straneh v nadaljevanju tekme sicer ni manjkalo priložnosti, a smo na naslednji gol čakali vse do 93. minute. Tik pred koncem tekme je Memphis Depay podal, Marcos Llorente pa je zadel za končni izid 1:1. Takoj po odmoru je sicer do gola prišel tudi Atletico, toda zadetek Stefana Savića po posredovanju sistema VAR zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.

Nova zvezda Barce: gol in dva kartona v 13 minutah

Robert Lewandowski je zadel za vodstvo Barcelone z 1:0. Na koncu je zmagala s 3:1. Foto: Guliverimage Barcelona je v soboto gostovala pri Alavesu in zmagala s 3:1. Prvi gol za blaugrano je že v prvem polčasu zabil Robert Lewandowski. Na 2:0 je v drugem povišal Ilkay Gundogan, nato pa mesto na zelenici prepustil 18-letnemu Brazilcu Vitorju Roqueju. In le štiri minute pozneje je postavil končni izid tekme 3:1. Ta je bil že junak sredine zmage nad Osasuno in najdražji igralec zimskega prestopnega roka. Je pa štiri minute po golu zaradi prekrška dobil prvi rumeni karton, še pet minut pozneje pa še drugega in bil izključen.

Vitor Roque je igral samo 13 minut: najprej je dal gol, nato dobil dva rumena kartona. Foto: Guliverimage

Drugouvrščena Girona, največje pozitivno presenečenje sezone, je imela opravka z zahtevnim tekmecem. V Katalonijo je prišel Real Sociedad, udeleženec osmine finala lige prvakov, kjer ga že čez dva tedna čaka prva tekma s PSG. Tekma se je končala brez zmagovalca in brez zadetka.

