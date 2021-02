Barcelona navdušila v generalki pred tekmo s PSG, Messi je ogret

Po porazu proti Sevilli v pokalu sredi tedna se je Barcelona v generalki pred prvo tekmo osmine finala lige prvakov proti PSG v soboto v 23. prvenstvenem krogu v Španiji znesla nad Alavesom in ga premagala s 5:1. Dva gola je zabil Lionel Messi, ki je vsaj enkrat zadel še na peti prvenstveni tekmi v nizu in je v ključnem obdobju sezone očitno ogret. Vodilni Atletico, pri katerem tudi v tej sezoni izstopa Jan Oblak, je premagal Granado (2:1) in je še vedno trdno na vrhu.

Atletico Madrid je bil v prvem polčasu boljši tekmec, a se mreža gostiteljev ni zatresla. Najlepši priložnosti sta si priigrala Angel Correa in Luis Suarez, a se je izkazal domači vratar. Jan Oblak ni imel zahtevnejšega dela.

V 63. minuti so Madridčani povedli, pod zadetek se je podpisal Marcos Llorente. Veselje Simeonejeve čete pa ni trajalo dolgo, le tri minute pozneje je Yangel Herrera s pomočjo Felipeja, ki je preusmeril smer žoge, premagal slovenskega vratarja. To je bil sploh prvi strel gostiteljev v okvir njegovih vrat, Škofjeločan pa je prejel 13. zadetek v tej sezoni. Atletica izenačenje ni potrlo, znova je napadel vrata gostiteljev, v 75. minuti pa je Correa s pomočjo sreče zatresel mrežo in vodilni španski klub popeljal v vodstvo. Prednost je obdržal do konca in se razveselil pomembne zmage v boju za državni naslov, na katerega čaka že sedem let.

Sevilla je po zaslugi zadetka Munirja El Haddadija premagala Huesco (1:0) in nadaljevala izjemen zmagoviti niz. To je bila že osma zmaga Andaluzijcev v vseh tekmovanjih in že šesta zaporedna, na kateri je njihova mreža ostala nedotaknjena. Sevilla je na lestvici poskočila na tretje mesto.

Špansko prvenstvo, 23. krog: Petek, 12. februar:

Celta : Elche 3:1 (2:0)

Mina 45., Mendez 45+2; Rigoni 50. Sobota, 13. februar:

Granada : Atletico Madrid 1:2 (0:0)

Herrera 66.; Llorente 63., Correa 75.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Sevilla : Huesca 1:0 (0:0)

El Haddadi 50.



Eibar : Valladolid 1:1 (1:1)

Kike 23.; Mesa 7./11m



Barcelona : Alaves 5:1 (2:0)

Trincao 29., 74., Messi 45., 75., Firpo 80.; Rioja 57. Nedelja, 14. februar:

14:00 Getafe - Real Sociedad

16:15 Real Madrid - Valencia

18:30 Levante - Osasuna

21:00 Villarreal - Betis Ponedeljek, 15. februar:

21:00 Cadiz - Athletic Bilbao